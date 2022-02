Co dalej z “Medykiem”? Czy szkoła zostanie przeniesiona do Sulechowa? Temat wciąż wywołuje wiele emocji i kontrowersji.

Przypomnijmy, o przeniesieniu szkoły z Zielonej Góry do Sulechowa myśli zarząd województwa lubuskiego. Mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak:

Na tym etapie zarząd województwa postanowił skierować pod obrady sejmiku uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby “Medyka”. Uzyskał przychylność czterech klubów koalicyjnych. Jeśli sejmik podejmie uchwałę, to wtedy zostanie ona skierowana do zaopiniowana do kuratora oraz do nauczycieli, Rady Pedagogicznej i uczniów.