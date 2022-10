Powinien zostać? Zmienić swoje oblicze? A może zostać wyburzony? Mowa o zielonogórskim Amfiteatrze, nad przyszłością którego zastanawiają się zarówno mieszkańcy miasta, radni o raz prezydent.

Amfiteatr, decyzją lubuskiego konserwatora zabytków, został wpisany do obiektów zabytkowych w naszym regionie. Ewidencja nie jest równoznaczna z rejestrem zabytków, czego domagają się zwolennicy pozostawienia Amfiteatru.

W naszym mieście trwa o spór o jego przyszłość. Radni Platformy Obywatelskiej domagają się jego rewitalizacji, o czym po raz kolejny wspominał w Radiu Index szef klubu PO w zielonogórskiej Radzie Miasta Marcin Pabierowski.

Co na to prezydent miasta? Janusz Kubicki nie zmienia swojego zdania, dotyczącego przyszłości Amfiteatru.

Jeśli został wpisany do rejestru zabytków to myślę, że będzie zabytkiem tak jak Zatonie. Nie dostaliśmy jeszcze takiej informacji, ale wpis do ewidencji nie stanowi żadnego problemu jeśli chodzi o to, co chcemy zrobić z Amfiteatrem. Możemy sobie porozmawiać, że wpisujemy coś do rejestru zabytków i tylko o tym gadamy.