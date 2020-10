Zobacz info

Po 15 latach znów razem na scenie! Krzysztof Kiljański wokalista o nieprzeciętnym głosie i Witold Cisło twórca przeboju "Prócz Ciebie Nic" - kompozytor i producent debiutanckiego albumu tego duetu. W 2005 roku, wydana nakładem Kayaxu płyta Kiljańskiego i Cisło "In the room" została sprzedana w niemal 100-tysięcznym nakładzie. Panowie zagrali razem setki koncertów, przejechali tysiące kilometrów, udzielili dziesiątek wywiadów. To był prawdziwy sukces. Krzysztof i Witold poznali się dawno, ...