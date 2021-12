Choinka za oryginalną, świąteczną historię. Uczciwa transakcja, prawda?! W Radiu Index trwa konkurs. Do 23 grudnia możecie wygrywać u nas drzewko z Kiermaszu Choinek, który znajduje się przy ul. Zacisze.

W wielu domach choinka jest już świątecznie przystrojona, ale są tacy, którzy albo swoje drzewko ubiorą – zgodnie z tradycją – w Wigilię, albo zrobią to tuż przed. Albo chcą obdarować drzewkiem innych. Tak zrobiła pani Ilona, zwyciężczyni piątkowego konkursu. Zadbała o to, by drzewko trafiło do rodziny, która przebywa na kwarantannie.

Stało się to dosyć nagle. Zostali w proszku z przygotowaniami do świąt. Nie mają choinki, prezentów, niczego. Stąd mój apel. Moim marzeniem jest to, żeby trafiła do nich choineczka.

Mamy historie, które chwytają za serce, ale też takie, przy których się uśmiechamy. Jak historia pani Katarzyny. Jako dziecko marzyła o lalce, a omyłkowo dostała… bieliznę cioci.

Miałam 7-8 lat. Jako mała dziewczynka bardzo chciałam dostać lalkę Barbie. U nas Mikołaj albo nie miał okularów, albo nie potrafił czytać. W rodzinie mieliśmy też ciocię Kazię, no a na mnie mówiono Kasia. Mikołaj na prezencie zamiast na prezencie przeczytać Kasia, przeczytał Kazia. Mój prezent trafił do cioci, a jej do mnie.

Ostatecznie zarówno lalka, jak i bielizna wylądowały tam, gdzie powinny. Historia jest jednak wspominana przy każdych świętach. Wy też takie macie? To dzwońcie! Nasz telefon jest do dyspozycji: 68 326 96 96.