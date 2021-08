Zielonogórski szpital jako pierwszy w Polsce przeprowadził operacje zaawansowanego nowotworu z rozsiewem do otrzewnej. Było to możliwe dzięki specjalistycznemu aparatowi z Systemem Hipec Combat PRS+. Jest to pierwsze tego urządzenie nie tylko w lubuskiem, ale także w całym kraju.

Na czym polega wyjątkowość tego sprzętu, a co za tym idzie także zabiegu? Okazuje się, że umożliwia on, już po przeprowadzeniu operacji usunięcia guza, pompowanie bezpośrednio do brzucha pacjenta chemioterapeutyka. Mówi profesor Dawid Murawa, kierownik zielonogórskiego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Obecnie aparat stosuje się u pacjentów z rakiem żołądka, jelita grubego oraz jajników.

Dodajmy, że nowoczesne urządzenie do walki z nowotworami przyjechało do Zielonej Góry z Hiszpanii. Zakup aparatu był możliwy dzięki pieniądzom od darczyńców. Pozyskała je Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej CHOP im. Prof. Pawła Murawy.