Trwa rekrutacja na kursy zawodowe prowadzone przez zielonogórskie Centrum Integracji Społecznej. Kursy są szansą na zdobycie nowego fachu i to w zaledwie kilka miesięcy. W obecnej ofercie CIS znajdziemy kursy przygotowujące do pracy w charakterze pracownika sklepowego, budowlanego, opiekuna środowiskowego lub robotnika gospodarczego.

Szkolenia na pierwszych trzech specjalnościach rozpoczną się już 1 września. Dwa miesiące później, czyli od listopada, ruszy kurs w zakresie robotnika gospodarczego. Każde z nich będzie trwało pół roku. A kto może skorzystać z kursów? O tym Anita Buraczewska, dyrektorka Centrum Integracji Społecznej.

One są skierowane do osób, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia z różnych powodów. Niewystarczające kwalifikacje lub problemy życiowe. My jesteśmy po to, żeby im pomóc. W zakresie społecznym. Oferujemy wsparcie psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego.

W ramach wszystkich kursów prowadzone są także praktyki zawodowe. Trwają one cztery miesiące. Warsztaty odbywają u partnerów centrum, czyli na terenie zielonogórskich jednostek miejskich. Na przykład w domach pomocy społecznej. Na kursantów czeka również wsparcie finansowe.

To jest tak zwane świadczenie integracyjne oraz stypendium szkoleniowe. Jeśli ktoś nie opuszcza zajęć, to może otrzymać dwa i pół tysiąca złotych. Dodatkowo kursanci otrzymają bony na ciepłe posiłki, każdego dnia szkolenia. I wszystko to, co jest konieczne – odzież robocza, badania lekarskie, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów przejazdu.

Co ważne – póki co nie ma limitu uczestników. I choć szkolenia są kierowane głównie do mieszkańców Zielonej Góry, to skorzystać z nich mogą także osoby z sąsiednich gmin. Mowa tutaj o Sulechowie, Zaborze, Czerwieńsku oraz Świdnicy.