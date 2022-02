Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej pomoże obywatelom Ukrainy, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną. Obecnie zabezpieczonych jest już 80 miejsc noclegowych. Znajdują się one głównie w domach rekolekcyjnych oraz w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach.

Instytucja czeka już na pierwsze potrzebujące osoby. Mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas na terenie naszej diecezji.

Miejsca noclegowe to nie wszystko. Caritas zapewni Ukraińcom także pełne wyżywienie, środki czystości oraz odzież. Instytucja uruchomiła również specjalne konto, na które każdy może wpłacać datki na rzecz Ukraińców. Potrzebni są też kierowcy, którzy mogli by wspomóc organizację w przewiezieniu Ukraińców z granicy do naszego regionu.

Sylwia Grzyb podkreśla, że warto regularnie sprawdzać stronę Caritas. Znajdziecie tam nie tylko numer konta do wpłat na rzecz uchodźców z Ukrainy, ale również aktualne komunikaty w jaki jeszcze sposób można pomóc.