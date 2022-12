Koniec roku to czas podsumowań. Zarówno tych prywatnych, jak i samorządowych. Jaki to był zatem rok dla naszego miasta? Zapytaliśmy o to Jacka Budzińskiego, radnego miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Gość czwartkowej „Rozmowy na 96 FM” zwrócił uwagę przede wszystkim na wyzwanie, przed którym Zielona Góra stanęła po wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą. Do naszego miasta trafiło wtedy wielu uchodźców, w tym dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Miasto rozpoczęło poszukiwanie nauczycieli, którzy znają język ukraiński. Dzieci zaczęły trafiać do szkół. Były to klasy zarówno mieszane, jak i składające się tylko z dzieci z Ukrainy.

To według Budzińskiego był jeden z najtrudniejszych momentów w 2022 roku. Radny PiS zaznacza jednak, że pomimo wojny u naszych sąsiadów oraz niełatwego czasu dla gospodarki miasto musi się nadal rozwijać i starało się to robić.

Mamy też sporo inwestycji. Takich, które się już zakończyły albo są w trakcie realizacji. Chociażby obwodnica południowa. Czy też olbrzymi parking przy Palmiarni.

