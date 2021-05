Niebawem, za kilka dni, dokładnie 30 maja rozpocznie się głosowanie w tegorocznym budżecie obywatelskim. Tak jak informowaliśmy, potrwa ono do 13 czerwca.

Pozytywną weryfikację przeszło 26 z 68 złożonych wniosków. Czy to dużo? Zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości – Piotra Barczaka:

Mnie to też zaskakuje, ale to jest specyfika tego roku. Ilość wniosków też była inna i krótki czas. Czasami różne błędy i różnice formalne wpływają na to, że dany projekt może nie być realizowany, stąd taka weryfikacja.