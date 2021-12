Jeszcze tylko do niedzieli, 2 stycznia trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2022. Okres świąteczno-noworoczny nie przywołuje skojarzeń związanych z głosowaniem, ale zainteresowani cały czas walczą o głosy. Zielonogórzanie mają do wyboru 21 projektów miejskich i 9 dzielnicowych.

Sporo propozycji ma charakter sportowo-rekreacyjny. Jedną z nich jest projekt zadaszenia boiska piłkarskiego na tzw. „dołku” przy ul. Sulechowskiej. Inicjatorami projektu są przedstawiciele Lechii Zielona Góra. Mówi dyrektor ds. marketingu tego klubu Konrad Komorniczak.

Trybuna już powstała, więc chcemy wydreptać kolejny krok do normalności. Wszystkie dyscypliny mogą rywalizować w cywilizowanych warunkach. My już też mamy fajnie, natomiast to byłoby zwieńczenie jakiegoś etapu.