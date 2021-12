21 zadań w obrębie miasta i 9 w dzielnicach Zielonej Góry. Można już głosować w Budżecie Obywatelskim 2022. Tak jak w poprzedniej edycji głosowanie prowadzone jest online.

O szczegółach mówi Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta Zielonej Góry ds. konsultacji społecznych.

Teraz zaczynamy ten najważniejszy etap, czyli głosowanie mieszkańców. Wszyscy wnioskodawcy powinni teraz zaangażować się w promocję i rozpropagowanie tych zadań wśród zielonogórzan i zachęcić ich do oddawania głosów.

Głosowanie potrwa dwa tygodnie, do 2 stycznia.

Do oddania głosu uprawniony jest każdy mieszkaniec Zielonej Góry, który dysponuje dwoma głosami. Pierwszy to zadanie ogólnomiejskie, w tzw. starym mieście, a drugie to zadanie w Dzielnicy Nowe Miasto. Głosowanie odbywa się wyłącznie za pomocą platformy internetowej.

Zwycięskie projekty mamy poznać do 9 stycznia. Pula całego budżetu to 6,5 mln zł. Propozycje projektów znajdziecie na wZielonej.pl. Link do głosowania znajdziecie TUTAJ.