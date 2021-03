Enea informuje o przerwach w dostawie prądu. Jutro, tj. w środę, 10 marca, w budynkach przy Al. Niepodległości prądu nie będzie w budynkach o numerach: 7, 8a, 11, 11a, 11b, 11c, 11d i 13.

Ten ostatni to budynek Radia Index, co oznacza, że z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy nadawać dla Was audycji i serwisów informacyjnych w godzinach od 10:00 do 16:00. Nie będzie planowanego na jutro programu Prezydent na 96 FM, Rozmowy na 96 FM czy Szatni Akademików. Na naszej antenie w godzinach prac operatora posłuchacie muzyki.