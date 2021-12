– Pan radny Legutowski nie nadąża za zmianami prawnymi – odpowiedział w kontekście Budżetu Obywatelskiego radnemu KO Andrzej Brachmański z Zielonej Razem. Przypomnijmy, Legutowski krytykował na naszej antenie brak inwestycji drogowych.

Tego typu propozycje nie zostały ujęte w obecnie trwającej edycji, choć te również składali mieszkańcy. Zdaniem radnego Brachmańskiego na przeszkodzie stoją przepisy prawa.

Pan radny Legutowski nie nadąża za zmianami prawnymi albo nie doczytał, albo nie zrozumiał, co się w ostatnim czasie w prawie zmieniło. W latach poprzednich mogliśmy zgłaszać drogi, ale decyzję podejmował prezydent, ustalając regulamin BO. W regulaminie nie było napisane, że muszą być te drogi wykonane w danym roku budżetowym. W tym roku zmieniła się ustawa. I tam wyraźnie napisano, że to musi być zadanie obiektywnie realne do wykonania i po drugie w danym roku budżetowym.