Czy uczniowie powrócą do nauczania stacjonarnego? Z takim pytaniem zwróciliśmy się dziś do Bożeny Mani. Szefowa lubuskich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego była gościem „Rozmowy na 96 FM”. Mania nie jest optymistką. – Do końca roku prawdopodobnie nie wrócimy do szkól – mówiła Radiu Index Mania:

Do końca roku szanse na powrót do szkól są minimalne. Może początek przyszłego roku, aczkolwiek zaczynają się ferie zimowe. Może się okazać, że ferie będą albo dłuższe albo w innych terminach.

Mania twierdzi, że dziś w polskiej edukacji panuje chaos organizacyjny. – Nie radzimy sobie z tym, co się wokół nas dzieje – dodaje nasz gość.

Chaos, który panuje w szkole nie od dziś, jest wszechobecny. Gdy zaczynała się pandemia, nikt nie sadził, że to tak długo będzie trwało. Dziś się okazuje, że sobie nie radzimy.

„Rozmowa na 96FM” od poniedziałku do piątku o 9.30. Cała rozmowa na portalu wzielonej.pl