– Każdy pomaga jak może – uważa Andrzej Bocheński, radny Zielonej Razem w kontekście wspierania uchodźców. Przetacza się dyskusja, w jaki sposób pomagać Ukraińcom po ponad dwóch miesiącach wojny i czy energia pomagających powinna być skupiona wokół jednego miejsca w Zielonej Górze?

W Rozmowie na 96 FM Andrzej Bocheński stwierdził, że dyskusja na temat tego czy wspólne centrum pomocowe jest potrzebne zaczyna mieć charakter polityczny.

Wystarczyły dwa miesiące, żeby się w tym środowisku rozjechać w technikach pomagania. To, co się dzieje wśród organizacji w sprawie pomocy jest taką zabawą polityczną. Wolontariuszy coraz mniej, pomocy coraz mniej, a nasi goście tego nie odczuwają, bo zajmują się nimi strukturalnie przygotowane do tego organizacje pozarządowe, które robią to dziesiątki lat.