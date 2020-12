Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Po nich nastąpią przygotowania do zabawy sylwestrowej, choć w realiach epidemii świętowanie Nowego Roku będzie odbywać się głównie w domowym zaciszu.

I pod takie świętowanie skrojona jest właśnie impreza w Zielonej Górze. Miejski Sylwester, tak jak już informowaliśmy, będzie, ale będzie odbywał się w internecie. Od 19:00 do 2:00 w nocy o gusta zielonogórzan zadbają czterej DJ-e.

Do uczestnictwa w zabawie zachęcał na naszej antenie prezydent Janusz Kubicki, który jest wielkim entuzjastą sylwestrowej zabawy w tej formie.

Cieszę się z tego bardzo, że są ludzie, którzy potrafią wymyślić coś w tym trudnym okresie. Kibicuję tej inicjatywie, bo uważam, że jest to bardzo ciekawe.

Przy okazji włodarz poinformował w Radiu Index, że miasto planuje pokaz fajerwerków. Ten odbędzie się o północy na Wzgórzu Winnym.

Apelujemy do wszystkich, aby nie kupować fajerwerków, zróbmy jeden pokaz miejski, zrezygnujmy z tych, które każdy robił przed domem. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Zróbmy jeden, on będzie na Wzgórzach Winnych, które są widoczne z różnych stron miasta.