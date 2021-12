– Inwestycje najlepszą drogą do modernizacji państwa i tworzenia nowych miejsc pracy – tak mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki o Programie Inwestycji Strategicznych. Samorządy szykują się do drugiego naboru wniosków w ramach tego rządowego programu.

Miasta będą mogły złożyć trzy wnioski. Pierwszy do 5 mln, drugi do 30 mln i trzeci do 65 mln zł. Zielona Góra już wie, o co chce aplikować. Mówił o tym w dzisiejszej audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

W ostatniej grupie będziemy chcieli zgłosić Aglomeracyjną, czyli budowę kolejnej drogi, od Trasy Północnej, aż do Zacisza. W tych 30 mln zł będziemy chcieli zgłosić projekty oświatowe dotyczące termomodernizacji szkół. Pięciomilionowe? Tu rozważamy wymianę opraw oświetleniowych na bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku.

Nabór potrwa do 15 lutego. Włodarz był pytany czy przy okazji takich programów należy zabiegać też o wsparcie u lubuskich parlamentarzystów.

Miejmy nadzieję, że szczęście będzie nam sprzyjać. Będziemy lobbować za wszystkimi projektami. Zawsze prosimy wszystkich o pomoc, do posłów również zwracam się z prośbą o pomoc. Uważam, że warto walczyć o każdą złotówkę, która może spłynąć do Zielonej Góry i sprawić, że miasto będzie piękniejsze.

Cały program Prezydent na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl.