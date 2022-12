Będzie wymiana choinki po tym, jak trafiła ona wczoraj na zielonogórski deptak, ale nie wzbudziła entuzjazmu wśród zielonogórzan. Taką decyzję podjął dziś prezydent Janusz Kubicki.

Przypomnijmy, drzewko, a dokładniej kilkunastometrowy świerk pospolity, stanęło w centrum miasta, ale od samego początku – mówiąc delikatnie – nie wzbudziło zadowolenie wśród zielonogórzan. Wręcz przeciwnie. W mediach społecznościowych mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę, że drzewko jest w nienajlepszej kondycji i sugerowali zmianę. I taka zmiana będzie – mówił włodarz naszego miasta.

Ta choinka jest prezentem od Lasów Państwowych. Przyznam, że nie wzbudziła ona mojego entuzjazmu. Poprosiłem pana dyrektora, na co wyraził zgodę, by poszukali drzewka, które spełni oczekiwania mieszkańców. Nie do zaakceptowania jest to drzewko, chyba jest zbyt ekologiczne, ja jestem tradycjonalistą.