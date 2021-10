W najbliższą środę, 20 października, odbędzie się II Lubuski Dzień Onkologii. Data nieprzypadkowa, bo październik to miesiąc świadomości raka piersi. Wykłady na temat chorób nowotworowych będzie można obejrzeć za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisję live znajdziecie między innymi na Facebook’u Radia Index.

Prelekcje zaplanowano na godzinę 12. Poprowadzą je specjaliści z całego naszego regionu. Mówi Karina Topczyłko, przewodnicząca Koła Naukowego Chirurgii Ogólnej i Onkologii.

Wykłady poprowadzą znakomici specjaliści. Profesor Lubiński, profesor Murawa oraz prof. Golusiński. Jesteśmy zaszczyceni, że zgodzili się wziąć udział w naszym wydarzeniu. Zachęcamy do obejrzenia tych krótkich wykładów. Bo zawarta w nich wiedza może uratować życie nam lub naszym bliskim.

Przy okazji wydarzenia wydany został także informator onkologiczny pod redakcją Jakuba Szczepańskiego i dr Marka Szwieca. Ordynator zielonogórskiego Oddziału Onkologii mówi wprost, że mamy pandemię chorób nowotworowych.

Ten informator przedstawia proste informacje, na które warto zwrócić uwagę. Czyli kwestie różnego rodzaju badań, nie picie alkoholu, dieta, nie palenie papierosów. Wszystko to jest bardzo ważne jeśli chodzi o nasze zdrowie. To nie jest gruba książka, to jest cienki biuletyn. Jasny i przejrzysty.