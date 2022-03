Na antenę Radia Index w wiosennej ramówce powraca pasmo „Godzina Rektorska”. Będzie m.in. o nauce, zdrowiu, technologii, a także o kulturze.

Zapamiętajcie godzinę: 14:00. Od poniedziałku do piątku warto wtedy jeszcze uważniej niż zwykle nadstawić ucha przy odbiorniku Radia Index. Kaja Rostkowska, wicenaczelna naszej rozgłośni zapewnia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

W poniedziałek mamy program “Na zdrowie”, który poprowadzi Artur Beling, on też zaprasza we wtorek na “Techno”, tu ciekawości ze świata technologii. W środę “Nierządy” Agaty Karchut, w czwartek mamy Marcina Olechnowskiego, który będzie rozmawiał o edukacji, oświacie, społeczeństwie obywatelskim. W piątek “Niezła sztuka”, którą u nas jest Mateusz Kasperczyk. On będzie rozmawiał o nowościach w naszej kulturze.