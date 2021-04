Bałagan, śmieci i to w sporych ilościach – takie widoki w zielonogórskich lasach to niestety codzienność.

Bezmyślność, a może bezczelność leśnych śmieciarzy ma wpływ nie tylko na estetykę, ale bezpośrednio zagraża zwierzętom. Mówi Ewelina Fabiańczyk Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wkracza do akcji i karze mandatami. W tym roku na gorącym uczynku zostało złapanych 16 osób. A mamy dopiero kwiecień. Mówi Paweł Wcisło z Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze:

Jest to egzekwowane w wysokości do 500 złotych. Jeśli jest to zbieg wykroczeń, na przykład wjazd samochodem, to wtedy kara wyniesie 1000 złotych.