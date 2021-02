– Luka wiedzy jest duża, ale największą luką jest to, że dzieci nie chodzą do szkoły – mówiła kilka chwil temu w Rozmowie na 96 FM Bożena Mania, szefowa lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nasz poranny gość komentował program szczepień dla pracowników oświaty. Mania podkreśliła, że dobrze stało się, iż program obejmuje nie tylko nauczycieli.

Luka wiedzy jest absolutnie duża, ale największą luką jest to, że dziecko nie chodzi do szkoły. Czy szczepienia są potrzebne? Powiem tak, ale wygląda to bardzo różnie w naszym województwie. Od przedwczoraj ma możliwość zaszczepienia się cały personel. My o to apelowaliśmy od początku.