– Jest wreszcie spokój. Dobrze, że jest kompromis – tak sytuację w lubuskim sejmiku komentuje działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef lubuskich struktur partii Arkadiusz Dąbrowski.

Gość programu „Rozmowa na 96^ FM” mówił w Radiu Index o tym, że zgoda była potrzebna i niezbędna, by sejmik mógł realizować swoje zadania.

Na pewno jest świadomość, iż jest stabilna większość. Koalicja bez problemu będzie kierowała rozwojem tego województwa. W dobie pandemii to właśnie było istotne, by środki finansowe płynnie przekazywać na szpitale i instytucje, które tego potrzebowały.

Arkadiusza Dąbrowskiego pytaliśmy również o to, czy jest krytyczny wobec działań byłej już przewodniczącej Wiolety Haręźlak.

Nie krytykuje pani przewodniczącej. Dyskusja jest jak najbardziej potrzebna. Nie oczekuję od opozycji, że będzie przyklaskiwała działaniom zarządu województwa. Co innego forma dyskusji, a co innego gdy sesje były blokowane, co uniemożliwiało podejmowanie pewnych uchwał.