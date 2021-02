Jakie będzie lubuskie Polskie Stronnictwo Ludowe pod rządami Stanisława Tomczyszyna? I czy Łukasz Mejza powinien pozostać w barwach PSL-u w Sejmie? Między innymi o tym dziś rozmawialiśmy z sekretarzem wojewódzkim partii Arkadiuszem Dąbrowskim.

Gość programu „Rozmowa na 96 FM” komentował wybór nowego prezesa po śmierci dotychczasowego sternika partii Jolanty Fedak. Tomczyszyn został wybrany przez 40-osobowe grono działaczy z całego województwa. Czy PSL zmieni swoje oblicze?

Pod rządami Stanisława Tomczyszyna zmieni się to, że dotychczasowa polityka była polityką jednej gwiazdy. Teraz będzie to konstelacja gwiazd. W cieniu Jolanty Fedak rosły większe drzewa i tych liderów będzie więcej.

Dąbrowskiego pytaliśmy także o Łukasza Mejzę, który dostał się do sejmiku województwa lubuskiego z listy PSL. Teraz obejmie mandat poselski, ale nie wiadomo, czy w Sejmie będzie reprezentował stronnictwo. Co na to nasz gość?

Wiem, ile kosztował nas ten mandat i odzyskanie go po czteroletniej przerwie. Byłoby mi przykro, gdyby Mejzy zabrakło w naszym klubie.

A jeśli chodzi o Łukasza Mejzę, ten dziś w porannej rozmowie telewizji Polsat stwierdził, że zaprzysiężenie odbędzie się najwcześniej 24 lutego. – Do tego czasu nie podejmę żadnych decyzji odnośnie przynależności klubowej – mówił Mejza.