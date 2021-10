Lechia Zielona Góra poznała rywala w 1/16 Pucharu Polski. Przeciwnikiem ekipy Andrzeja Sawickiego będzie Arka Gdynia.

Rywal to obecnie siódma siła zaplecza ekstraklasy, ponadto dwukrotny zdobywca i ubiegłoroczny finalista Pucharu Polski.

Lechia była losowania jako jedna z ostatnich drużyn. Jak losowanie ocenia trener Andrzej Sawicki?

Myślę, że w porządku. Zostały cztery ostatnie zespoły. Można było lepiej, czyli Lech Poznań, ale i słabiej, czyli Unia Skierniewice. Trafiliśmy pośrednio. Arka w ostatnim roku była finalistą, wiedzą jak to smakuje i na pewno ciężki mecz przed nami, ale cieszy to, że zagramy w Zielonej Górze. Trzeba powalczyć, to jest jeden mecz, na własnym terenie. Trzeba gonić za marzeniami.