– Falubaz awansuje do ekstraligi – tak twierdzi legenda tego klubu, Andrzej Huszcza, który był gościem winobraniowego wydania programu W69 na 96FM.

Skład finału eWinner 1. ligi to Stelmet Falubaz Zielona Góra i Cellfast Wilki Krosno. Zielonogórzanie marzą, by do elity wrócić po rocznej przerwie, krośnianie jeszcze nigdy w gronie najlepszych nie byli. Andrzej Huszcza uważa, że to nasz zespół jest faworytem, bo ma więcej ekstraligowej jakości.

Ja powiedziałem, że jak nie w tym roku, to na awans poczekamy długo. Dobrze nam poszło i pojedziemy w finale i musimy to rozstrzygnąć na swoją korzyść, bo nie ma wyjścia. My mamy więcej “ekstraklasy” w drużynie. Jesteśmy lepsi.

W rundzie zasadniczej meczu w Krośnie nie było. Falubaz wygrał walkowerem. Część żużlowców na tamtejszym torze nie jechała nigdy lub ścigała się dawno. – To nie ma znaczenia – uważa Huszcza.

Nie ma znaczenia dla takich zawodników. Dadzą sobie rady. Po próbie toru ktoś coś powie. W drugą stronę się tam nie jeździ. Mecz będzie jednak zacięty. Krosno u siebie jest dobre.

Mecz w Krośnie w najbliższą niedzielę o 15:00. Rewanż tydzień później w Zielonej Górze.