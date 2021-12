Polityczne spory jak zwykle towarzyszyły ostatniej sesji budżetowej Rady Miasta. Budżet został przyjęty, ale przy zdecydowanym sprzeciwie radnych Koalicji Obywatelskiej.

Żadna z poprawek opozycji nie została przyjęta. Powstał nawet spór formalny, czy prezydent mógł wszystkie poprawki jednocześnie odrzucić. O tym, co na sesji rozmawialiśmy z Andrzejem Brachmańskim. Radny Zielonej Razem był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”. A pytaliśmy o plusy i minusy przyszłorocznego budżetu.

To jest budżet proinwestycyjny, bo przeznaczonych na inwestycje jest ok. 20 procent. Minusem jest kolejny wzrost wydatków na oświatę mimo tego, że są mniejsze od potrzeb. Samorząd musi dokładać do subwencji oświatowej. Wydatki na oświatę i pomoc społeczną niestety kanibalizują nam całą resztę.