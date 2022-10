Tak jak mówiliśmy, na terenie starej fabryki wagonów Zastal rozpoczęły się już prace przygotowawcze pod budowę nowego osiedla mieszkaniowego.

Na tym terenie mają powstać trzy budynki na łącznie 300 mieszkań i apartamentów.

– To dobra informacja dla miasta i mieszkańców – mówił dziś w Radiu Index Andrzej Brachmański. Radny „Zielonej Razem” był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Ja myślę, że to bardzo dobry pomysł. W momencie, gdy skończono produkcję czegokolwiek w Zastalu to bardzo dobry teren na budownictwo mieszkaniowe, Centrum miasta, blisko centrum przesiadkowego. Dobrze, że to ruszyło choć w złym czasie,