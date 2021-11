– To będzie bardzo trudny budżet – mówił Andrzej Brachmański. Radny „Zielonej Razem” był gościem Rozmowy na 96 FM.

A rozmawialiśmy o budżecie. Prezydent Janusz Kubicki przedłoży dziś jego projekt radnym. Nasz gość odniósł się więc m. in. do kwestii realizacji inwestycji w mieście.

Budżet jest co roku trudny, przyzwyczailiśmy się do dużego frontu inwestycyjnego. Pierwsze przymiarki pokazały, że będzie brakowało nam 100 milionów złotych. Nie wiem, jaki będzie deficyt, ale pewnie w granicach.

Z czym może być największy problem? Prawdopodobnie z oświatą – To ważny temat dla samorządów, tym bardziej, że na oświatę wciąż brakuje pieniędzy – dodaje Brachmański.

Pytanie jest takie, jak sobie poradzi oświata. Na ostatniej sesji znów dodawaliśmy pieniędzy do oświaty. To jest worek bez dna. Tych pieniędzy zawsze brakuje. My wydajemy dwa razy więcej niż subwencja oświatowa. Tu na pewno będzie problem.