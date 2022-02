– Szkoda by było, gdyby „Medyk” miał zostać przeniesiony z Zielonej Góry do Sulechowa – mówił dziś radny Zielonej Razem Andrzej Bocheński.

Radny był gościem „Rozmowy na 96 FM” i pytany był przez nas o głośną i kontrowersyjną już sprawę przenosin placówki.

Zdaniem naszego gościa „Medyk” zostanie w Zielonej Górze mimo, że zarząd województwa odwołał w piątek dyrektora Jarosława Marcinkowskiego.

“Medyk” zostanie w tym miejscu bez względu na to, kto zostanie dyrektorem. Zrobili to kilka dni temu, trudno, szkoda. Nerwowo, tak się nie robi i nie zarządza zasobami ludzkimi. Ja sam mam uwagi do swojego oświadczenia majątkowego. Przez siedem lat składał oświadczenia i był ok. Nagle “klik” i został wyrzucony.