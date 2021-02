Kąpielisko w Ochli powstanie, trwają prace projektowe. O tym mówiliśmy już wielokrotnie. Dziś powróciliśmy do tematu w programie „Rozmowa na 96 FM”. Gościem był radny klubu Zielona Razem Andrzej Bocheński.

– Prace w Ochli trwają – mówił Bocheński.

W tej chwili zamienia się to wszystko w fazę projektową. W 2023 roku kąpielisko powinno zostać uruchomione i to jest cel, do którego dążymy

Naszego gościa zapytaliśmy, co na obecnym etapie prac jest najtrudniejsze?

Wykorzystanie tych akwenów, które tam są. Co gdzie umiejscowić, by było funkcjonalne i praktyczne., Będzie też część taka, by się można wykapać. To jest obecnie “na tapecie”.