– Gdyby nie emocje, Wioleta Haręźlak zostałaby przewodnicząca sejmiku – mówiła dziś Aleksandra Mrozek. Radna sejmiku z ramienia Samorządowego Lubuskiego była dziś gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Kaja Rostkowska pytała o sytuację w sejmiku i wczorajsze roszady na stanowisku przewodniczącego. Mrozek powiedziała, że można było się liczyć ze zmianą.

Nowym przewodniczącym sejmiku został Wacław Maciuszonek z Bezpartyjnych Samorządowców. A Aleksandra Mrozek krytykowała politykę zarządu i Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o porozumienie właśnie z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Dla utrzymania władzy nie przeszkadzało to, by wejść we współpracę koalicyjną z klubem Bezpartyjnych Samorządowców. Do niedawna jeszcze ten klub atakował zarząd województwa.