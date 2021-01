– Kobiety powinny mieć prawo do decydowania o sobie – mówiła dziś w Radiu Index Agnieszka Opalińska – społeczniczka i politolog. Gościa programu „Rozmowa na 96 FM” zapytaliśmy o wczorajsze protesty kobiet w związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Oznacza on niemalże całkowity zakaz aborcji. – Pozwólmy kobietom zadecydować o sobie – mówiła Opalińska.

Jestem za tym, by kobieta mogła decydować o własnych wyborach i własnym ciele. Sama straciłem dwoje dzieci. Znam cierpienie kobiet, wiem jakie to trudne. Państwo zrobić wszystko, by podać rękę i zapewnić opiekę psychologiczna i lekarska.