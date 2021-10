Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku ma już 30 lat. Jutro inauguracja nowego roku akademickiego. O tym jak radzą sobie w dobie pandemii jego słuchacze, rozmawialiśmy w naszej porannej „Rozmowie na 96 FM”.

Zofia Banaszak, prezeska zielonogórskiego UTW, wspomniała o ogromnym wsparciu pomiędzy seniorami.

Mniej więcej wiemy, kto nie ma dostępu do internetu. I nie można popisać. Ale były telefony. Jeden o drugim starał się pamiętać. Rozmawiać. To dawało nam siłę.

Obecnie UTW liczy ponad 900 słuchaczy. A które zajęcia przede wszystkim interesują zielonogórskich seniorów?

Chyba największą popularnością cieszą się zajęcia usprawniające. A mamy ich naprawdę dużo. I to nie tylko ćwiczenia, ale też rozmowy z instruktorami. Do czego one służą.