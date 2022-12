Mówisz Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start Zielona Góra, myślisz Danuta Tarnawska. I trudno się dziwić, wszak w tym roku minęło 50 lat, odkąd dzisiejsza prezes klubu współpracuje z osobami z niepełnosprawnościami.

To jest moja pasja. Ja nie odczuwam, że to minęło 50 lat. Dla mnie to było jakby wczoraj. Przypomina mi się, jak przyszłam do pracy w Starcie. To moja pierwsza i mam nadzieję, że ostatnia praca, bo chyba odejdę na stanowisku. Mam dwóch wspaniałych synów, ale trzecim moim dzieckiem jest właśnie Start.