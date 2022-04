Jubileuszowe 50. Bachanalia miały odbyć się dwa lata temu. Plany pokrzyżował jednak covid i uroczyste obchody święta studentów zostały przeniesione na czerwiec bieżącego roku.

Mówisz Bachanalia, myślisz koncerty. Te odbędą się 10 i 11 czerwca. Jak zaznacza Marcin Owsiany ze Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, organizatorzy postawili na różnorodność muzyczną, chcą bowiem dotrzeć zarówno do młodszej jak i starszej widowni.

Mamy zespoły znane dobrze wszystkim z Woodstocku. Bachanalia miały być na grubo, więc oczywiście będzie Łydka Grubasa. Fajna propozycja też dla starszej widowni. Łydka Grubasa wystąpi 11 czerwca, to będzie jeden z wykonawców, który wystąpi w sobotę. Jeśli chodzi o piątek to może ujawnimy coś dla młodszych, czyli ten klimat rapowy i w piątek wystąpi Pro8bl3m, też chyba wszystkim dobrze znany, My już to trochę ogłosiliśmy, ale teraz możemy to potwierdzić na 100%, a za dekami tego piątkowego dnia stanie DJ Soina, który będzie praktycznie będzie obsługiwał muzycznie całą piątkową imprezę.