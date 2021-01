Wybiła godzina zero! W Radiu Index, na 96 FM, informujemy was, co dzieje się w Zielonej Górze w trakcie finału WOŚP. Nadajemy na żywo z Centrum Biznesu i innych miejsc, w których odbywają się orkiestrowe wydarzenia.

Godzina 19:00 – koncert zespołu 5 Rano i Łukasza Łyczkowskiego.

Godzina 17:15 – na scenie w Planetarium Wenus – Rademenez z zespołem.

Godzina 16:45 – ulica Wyszyńskiego – tu odbywają się po raz ostatni występy i licytacje na Mobilnej Scenie Otwartych Serc.

Godzina 16:40 – transmisja występu zespołu Biała Ćma w Planetarium Wenus.

Godzina 16:15 – Mobilna Scena Otwartych Serc na Jędrzychowie.

Godzina 15:45 – z Rademenezem w Centrum Biznesu rozmawia Romek Awiński.

Godzina 15:35 – Zatonie kolejnym przystankiem na trasie Mobilnej Sceny Otwartych Serc.

Godzina 15:15 – gość w studiu w Centrum Biznesu: Kajetan Suder z zespołu Biała Ćma. Rozmawia Mateusz Kasperczyk.

Godzina 15:00 – Mobilna Scena Otwartych Serc dojechała do Drzonkowa. Relacjonuje Kaja Rostkowska.

Godzina 14:50 – rozmowa Marcina Krzywickiego z Agatą Miedzińską, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Godzina 14:45 – Mobilna Scena Otwartych Serc w Raculi. Z Tomaszem Sroczyńskim rozmawia Maciej Noskowicz.

Godzina 14:20 – Bachus i Grzegorz Hryniewicz wspólnie licytują fanty w Centrum Biznesu.

Godzina 14:13 – relacja ze Starego Kisielina – Kaja Rostkowska rozmawia z Mariuszem Rosikiem i Emilią Kondrad.

Godzina 14:07 – rozmowa Romka Awińskiego z osobami przeliczającymi pieniądze w sztabowym banku.

Godzina 13:44 – rozmowa z Grzegorzem Hryniewiczem ze sztabu WOŚP. Rozmawia Marcin Krzywicki.

Godzina 13:20 – rozmowa Romka Awińskiego z Lilianną Lilu Batory, malarką i autorką obrazów licytowanych na aukcjach WOŚP.

Godzina 13:15 – transmisja z Planetarium Wenus – występ kabaretu Jurki.

Godzina 13:05 – Maciej Noskowicz rozmawia z Patrykiem Dudkiem, zawodnikiem Falubazu. Mobilna Scena Otwartych Serc dojechała do Przylepu.

Godzina 12:45 – Centrum Biznesu, rozmowa Romka Awińskiego z Tomaszem Kowalskim z kabaretu Ciach.

Godzina 12:35 – Mobilna Scena Otwartych Serc licytuje fanty na Łężycy.

Godzina 12:30 – z Bachusem w Centrum Biznesu rozmawia Roman Awiński.

Godzina 12:20 – rozmowa w Centrum Biznesu. Maciej Noskowicz rozmawia z Natalią Warszawską z firmy Ekoenergetyka.

Godzina 12:10 – transmisja z Centrum Biznesu; rozmowa z Marcinem Polakiewiczem z restauracji Bachus. Prowadzi ją Romek Awiński.

Godzina 12:06 – Mobilna Scena Otwartych Serc na Chynowie. Z radnym Zbigniewem Binkiem rozmawia Mateusz Kasperczyk.

Godzina 11:45 – na scenie w Planetarium Wenus – kabaret Ciach.

Godzina 11:40 – rozmowa w Centrum Biznesu – Maciej Noskowicz i Katarzyna Prokopyszyn, członkini sztabu WOŚP.

Godzina 11:30 – Mobilna Scena Otwartych Serc na Rzeźniczaka – rozmowa Marcina Krzywickiego z Filipem Gryko.

Godzina 11:20 – rozmowa Kai Rostkowskiej w Centrum Biznesu z Liwią Waszkowiak, członkinią sztabu.

Godzina 11:00 – Mobilna Scena Otwartych Serc na Zaciszu – rozmowa Mateusza Kasperczyka z Emilią Kondrad.

Godzina 10:50 – rozmowa Macieja Noskowicza z Igorem Skrzyczewskim, rzecznikiem prasowym sztabu WOŚP w Zielonej Górze.

Godzina 10:30 – transmisja rozmowy Kai Rostkowskiej z Pawłem Wysockim ze sztabu WOŚP.

Godzina 10:05 – transmisja rozmowy Macieja Noskowicza z Filipem Gryko, szefem zielonogórskiego sztabu WOŚP.

Godzina 10:00 – rozmowa Marcina Krzywickiego z Bachusem przy Filharmonii Zielonogórskiej.

Godzina 9:45 – Mobilna Scena Otwartych Serc stoi na parkingu przy filharmonii. Trwają licytacje.

Godzina 9:25 – w Centrum Biznesu – rozmowa Kai Rostkowskiej z organizatorami Mobilnej Sceny Otwartych Serc: Agnieszką Opalińską, Emilią Kondrad, Pauliną Bogucką i Tomaszem Sroczyńskim. W Planetarium Wenus – występ kabaretu K2, transmitowany online.

Godzina 9:00 – wystartowały transmisje na fanpage’u Radia Index, portalu wzielonej.pl i profilu sztabu WOŚP w Zielonej Górze.

Dzisiaj cały dzień będziemy opowiadać wam o tym, co się dzieje w Zielonej Górze, ile pieniędzy zielonogórzanie wpłacili już do puszek. I nie tylko do puszek, bo przecież dzisiaj będziemy działać też internetowo, będą przelewy. A my będziemy informować was o tym wszystkim, co się dzieje nie tylko tutaj, ale także w terenie. W naszym studiu – mnóstwo gości: organizatorzy, mieszkańcy, wolontariusze. To wszystko stąd, z Centrum Biznesu, ale będzie też TIR.