Wszystko w cieniu koronawirusa? Tak będziemy wspominać kończący się rok? Na portalu wZielonej.pl przypominamy, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w Zielonej Górze.

W styczniu jeszcze było… normalnie. Tuż po hucznym powitaniu Nowego Roku przez miasto maszerował tradycyjnie Orszak Trzech Króli, w którym jak zwykle udział wzięło sporo zielonogórzan.

Następnie „pałeczkę” przejęła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 28. finał odbył się, a jedynym zmartwieniem był ASF, który np. bieg „Policz się z cukrzycą” wygonił z lasu m.in. na bieżnię lekkoatletyczną.

A sam finał? Tradycyjnie były nietypowe licytacje, jak choćby ta zatytułowana – „nakarm radnego”. Na scenie zaprezentowali się m.in. Future Folk i IRA.

Przed Światełkiem do Nieba mieszkańcy Zielonej Góry spotkali się przy Filharmonii Zielonogórskiej. Uczcili tam pamięć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, który w 2019 roku zginął po ataku nożownika.

W ostatni dzień stycznia pojawił się pierwszy materiał poświęcony koronawirusowi. Pisaliśmy o tym, że Szpital Uniwersytecki mobilizuje się na wypadek przypadków zakażeń u nas. Władze lecznicy powoływały się wówczas na doświadczenia zebrane przy okazji bakterii New Delhi, z jaką szpital zmagał się pół roku wcześniej. Pojawił się też pacjent z podejrzeniem koronawirusa. Lekarze już wtedy przypominali przede wszystkim o higienie i częstym myciu rąk.

Z czasem o koronawirusie pisaliśmy i mówiliśmy coraz więcej. Pisaliśmy też o planach, chociażby tych Bachanaliowych. Cieszyliśmy się, że gwiazdą Dni Kultury Studenckiej będzie m.in. Krzysztof Krawczyk. Ostatecznie jubileuszowe, 50. Bachanalia nie doszły do skutku. Najpierw zostały przełożone na jesień, a potem definitywnie odwołane.

Przed wybuchem epidemii zajmowaliśmy się też innymi tematami, jak np. chłopcem z konikiem, dokładniej pomnikiem, który stoi u stóp Palmiarni Zielonogórskiej. O rzeźbę upominał się słuchacz w audycji Prezydent na 96 FM.

Znacznie poważniejsza była sprawa połączenia przychodni Medkol ze Szpitalem Uniwersyteckim. Połączenia chciał samorząd województwa, sprzeciwiali się temu pracownicy przychodni. Zwołano nawet nadzwyczajną sesję w ratuszu. Radni przyjęli apel, w którym sprzeciwili się połączeniu Medkolu i Szpitala Uniwersyteckiego.

W połowie lutego Zielonogórski Ośrodek Kultury informował o wybraniu projektu na salę widowiskową na Wzgórzach Piastowskich. Nowa sala miałaby pomieścić 1800 widzów.

Towarzyszyliśmy też żużlowcom przy okazji przedsezonowego zgrupowania „60 godzin z Falubazem”. Żużlowcy między innymi wsparli akcję Pogromców Bazgrołów i zamalowywali szpetne malunki w sąsiedztwie Centrum Przesiadkowego.

Cieszyliśmy się też wspólnie z zielonogórskim sztabem WOŚP, który dzielił się informacjami o kolejnym pobitym rekordzie. Zielonogórzanie znów byli hojni, uzbierali ponad pół miliona.

Pod koniec miesiąca poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Materna chwalił się też wiadomością sms, którą wysłał do premiera Mateusza Morawieckiego. W treści były zawarte podziękowania dla szefa rządu, który wsparł remont mostu w Cigacicach. Inwestycją wartą niespełna 12 milionów złotych zajmują się dwie wrocławskie firmy: PBW Inżynieria i Probudowa.com. Most ma być gotowy do końca listopada 2021 roku.

Marzec zdominowały tematy związane z wybuchem epidemii koronawirusa. To w Zielonej Górze pojawił się pacjent zero, pochodzący z Cybinki mężczyzna, który był pierwszym potwierdzonym przypadkiem COVID-19 w kraju. Na nasze miasto i Szpital Uniwersytecki patrzyła cała Polska.

W mieście lawinowo zaczęto odwoływać wydarzenia kulturalne i sportowe, jeszcze tuż przed rozporządzeniami rządowymi i wprowadzeniem tzw. stanu epidemii. Niedługo później zamknięte zostały szkoły. Mecz przy pustych trybunach zagrali i wygrali koszykarze wówczas jeszcze Stelmetu Enei BC, którzy pokonali MKS Dąbrowa Górnicza, a niedługo później zostali ogłoszeni mistrzami Polski. Taką decyzję podjęła Polska Liga Koszykówki, która postanowiła sklasyfikować drużyny na podstawie dotychczas rozegranych meczów, a zielonogórzanie byli na czele. Na antenie Radia Index Łukasz Koszarek wspominał zespół Žana Tabaka.

Tuż po wybuchu epidemii na antenie Radia Index pojawił się program Miejski Alert. Prezydent Janusz Kubicki codziennie przekazywał mieszkańcom Zielonej Góry najważniejsze informacje z punktu widzenia miasta, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Głównie program tworzyli sami słuchacze, którzy zasypywali nas pytaniami z różnych obszarów życia.

Epidemiczny świat sprawił, że zamrożony został m.in. sport i kultura. Z pomocą pospieszyliśmy my, prezentując pierwszy w historii Radia Index spektakl Transmitowaliśmy „Trzy świnki” – baśń, w której zagrali Beata i Artur Belingowie oraz Sławomir Krzywiźniak.

Oprócz wielu informacji dotyczących funkcjonowania służby zdrowia, przypominaniu o noszeniu maseczek, zachowaniu dystansu społecznego i dezynfekcji, pisaliśmy też o ciekawych, rozrywkowych wydarzeniach skrojonych na czas pandemii. Jednym z nich były balkonowe dyskoteki, które wiosną pobrzmiewały na zielonogórskich osiedlach.

Pisaliśmy też o wielu inicjatywach zielonogórzan, którzy imponowali kreatywnością. W sieci działała tzw. „Widzialna Ręka”, czyli miejsce, gdzie można było zaoferować lub uzyskać pomoc np. w zrobieniu zakupów. Mieszkańcy miasta zabrali się za produkcję maseczek i przyłbic.

Coraz głośniej mówiło się też o majowych wyborach prezydenckich. Wielu powątpiewało czy w dobie koronawirusa skutecznie uda się uruchomić machinę wyborczą. Sceptyczny był prezydent miasta, który 1 kwietnia pozwolił sobie na ten temat zażartować.

W kwietniu klaskaliśmy też dla służby medycznej, a miasto przed Świętami Wielkanocnymi rozdawało zielonogórzanom maseczki, których noszenie po świętach miało być już obowiązkiem.

Pojawiały się pytania o skutki koronawirusa dla naszych portfeli i budżetu miasta. Władze Zielonej Góry zapowiadały, że nie zamierzają rezygnować z inwestycji. Pisaliśmy też, jak przeżywać Wielkanoc w dobie koronawirusa. Po miesiącu walki z COVID-19 raportowaliśmy, że to miesiąc, który… zmienił wszystko w naszym dotychczasowym postrzeganiu świata.

W kwietniu zmarł Józef Malski, czyli człowiek, który „nauczył pływać Zieloną Górę”. Honorowy Obywatel Zielonej Góry odszedł w wieku 85 lat.

Odwoływano kolejne wydarzenia, których brak przed wybuchem epidemii trudno było sobie wyobrazić. Przesunięte zostały matury, a Kuria Diecezjalna poinformowała o przesunięciu komunii. Pod znakiem zapytania stały wrześniowe obchody dni miasta, czyli Winobranie. Mnóstwo pracy wykonywano zdalnie, do zdalnych obrad przystosować się musieli radni, ci sejmikowi i ci miejscy. Początki bywały trudne.

W maju rząd zaczął mówić o luzowaniu obostrzeń. Sportowe obiekty szykowano do tzw. przywracania aktywności sportowej. Do ponownego otwarcia szykowały się też przedszkola.

W maju ponownie wybrano na dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszka Kanię. Zaczęły się też cięcia w żużlowych kontraktach i nastrajanie się do czerwcowego startu PGE Ekstraligi. Do wznowienia egzaminów na prawo jazdy szykował się WORD w Zielonej Górze, a w skali kraju? Nie odbyły się wybory na urząd prezydenta RP, które pierwotnie planowano na 10 maja. Tymi tematami żyli nasi goście w audycjach „Rozmowa na 96 FM”.

Urząd Miasta zaczął odmrażać się na interesantów, a w mieście szykowano się do obchodów rocznicowych Wydarzeń Zielonogórskich. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pomnika ks. Kazimierza Michalskiego. 30 maja 1960 r., duchowny wraz z mieszkańcami miasta sprzeciwił się ówczesnej władzy i stanął w obronie Domu Katolickiego. W przededniu 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich do Zielonej Góry przyjechał prezydent Andrzej Duda.

W maju zmarł Zygmunt Stabrowski, wieloletni działacz kultury i doradca prezydenta miasta odszedł w wieku 75 lat.

W tym roku kasztany kwitły w czerwcu. Miesiąc później rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. To był stres dla wszystkich. Dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Na ostatnie przygotowania zaglądaliśmy m.in. do „Lotnika”.

W czerwcu coraz śmielej odmrażała się kultura. Artyści pojawiali się m.in. na Placu Teatralnym. Koncerty odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego na widowni i konieczności noszenia maseczek. Jak się później okazało, plenerowe imprezy były też wstępem i drogowskazem do tego, jak we wrześniu wyglądało Winobranie.

Bez widzów, ale tylko na samym początku zaczęła jazdę PGE Ekstraliga. RM Solar Falubaz zaczął od zwycięstwa na torze beniaminka w Rybniku, ale od drugiej kolejki na trybuny wrócili już kibice. Ci w Zielonej Górze widzieli lanie niespotykane od 30 lat przy W69. Falubaz przegrał z Włókniarzem Częstochowa 31:59, ale później się rozkręcił i dostarczył nam dużo radości.

Miasto zapowiedziało uruchomienie akcji „Miasto dla Gastro”, która miała pomóc zielonogórskim restauratorom. To była wspólna inicjatywa prezydenta miasta, radnego Rafała Kaszy i programu „ZGrana Rodzina”.

W samym środku wakacji wybieraliśmy prezydenta RP. Zielonogórzanie zastanawiali się czy w czasach koronawirusa wybory są bezpieczne. Ostatecznie, po drugiej turze, na drugą kadencję Polacy wybrali Andrzeja Dudę.

W trakcie kampanii wyborczej politycy nie przejmowali się trwającą pandemią, mocno angażując się osobiście w spotkania z wyborcami. Mniej mówiło się o zagrożeniu koronawirusem, a więcej o wakacjach i wypoczynku.

Myślący o wypoczynku zielonogórzanie mogli też głosować na to, jak ma wyglądać kąpielisko w Ochli. Mieszkańcy wybierali spośród czterech koncepcji. Wyniki pokazały, że chcemy piaszczystej plaży, basenu czy restauracji. Łącznie w trakcie konsultacji zielonogórzanie oddali ponad 23 tysiące głosów. Wygrała koncepcja autorstwa pracowni Ar-Project

Po miesiącach nieobecności w hali CRS pojawili się też zawodowi sportowcy. I to od razu z najwyższej półki! Polscy siatkarze, mistrzowie świata zagrali towarzyski dwumecz z reprezentacją Niemiec. Niestety tylko z tekturowymi kibicami na trybunach. Najwierniejsi mogli oglądać poczynania siatkarzy na parkingu z samochodów, w ramach kina plenerowego. Tego samego parkingu, który kilka miesięcy później stał się mobilnym punktem do pobierania wymazów drive-thru.

Walczyliśmy z koronawirusem, ale też z dzikami, które coraz pewniej czuły się w przestrzeni miejskiej. Zwierzęta można było spotkać na osiedlach, a także w ścisłym centrum miasta. Pod koniec lipca podjęto decyzję o odstrzale, po konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii i Polskim Związkiem Łowieckim.

Coraz śmielej mówiliśmy też w mieście o Winobraniu. Obchody dni miasta, choć skromniejsze niż zwykle, stawały się coraz bardziej realne, co podkreślały władze Zielonej Góry.

Na początku sierpnia otworzył się basen w CRS. Tłumów nie było. MOSiR nie tak wyobrażał sobie 10-lecie istnienia obiektu, plany zakładały imprezę z okazji jubileuszu obiektu tak ważnego dla mieszkańców miasta.

W wakacje pisaliśmy też o idei wskrzeszenia Lubuskiego Trójmiasta. Inicjatorzy, samorządowcy z Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa przekonywali, że razem można zrobić więcej.

Już w połowie sierpnia pytaliśmy o gotowość miasta na drugą falę epidemii. I już wtedy o przestrzeganie reżimu sanitarnego apelował Wwaldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zapewniając jednocześnie, że miasto chce bezpiecznie przeprowadzić tegoroczne Winobranie.

W tym samym czasie pytaliśmy o gotowość nauczycieli i placówek do przyjęcia uczniów 1 września w zielonogórskich szkołach.

Pod koniec sierpnia odbył się, choć mniejszy niż zwykle, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus. Odwołano natomiast Święto Dzielnicy Nowe Miasto.

Miesiąc szybciej niż zwykle wystartował też koszykarski sezon. Zielonogórscy koszykarze zaczęli od zgarnięcia trofeum. Gracze Tabaka wygrali w Kaliszu Superpuchar Polski, pokonując Anwil Włocławek 75:66. Do zespołu rywali dołączył przed sezonem Przemysław Zamojski.

Pod koniec miesiąca poinformowano też, jak będzie wyglądać Winobranie. Obchody dni miasta zaczynały się 5 września i potrwały do 13 września. Klucze odbierał tradycyjnie Bachus, ale tym razem w wieczornej scenerii i na Placu Teatralnym.

Scenę na Placu Teatralnym przez całe Winobranie wypełniali lokalni artyści, a my prowadziliśmy u stóp ratusza plenerowe studio Radia Index, gdzie pytaliśmy o świętowanie w czasach COVID-19, m.in. przedsiębiorców. – Na pewno nie są to takie dni Zielonej Góry i nie jest to takie Winobranie, jakie pamiętamy sprzed lat. Nie jest to takie Winobranie, jak rok temu, ale cieszymy się, że ono jest, bo mogło go nie być – mówił Marcin Polakiewicz, szef Restauracji i Winiarni Bachus.

Tradycyjnie podczas Winobrania wskazano najlepsze trunki, wręczano też kulturalne nagrody miasta. Chwalony był winny charakter święta miasta, a radny Andrzej Brachmański zastanawiał się, czy w przyszłości miasto powinno zapraszać również winiarzy z innych stron kraju.

Wrzesień był pogodny, w połowie miesiąca ustawiane były jeszcze na deptaku kurtyny wodne. Gorąco bywało też na Zjednoczenia. Tam rozpoczął się remont i pojawiły się też utrudnienia i korki. Pisała o tym Aleksandra Pietruszewska.

We wrześniu coraz głośniej mówiło się o złej sytuacji w Domu Kombatanta. 39 nowych przypadków koronawirusa odnotował Lubuski Urząd Wojewódzki. Większość z nich – 23 – dotyczy osób z Zielonej Góry. Służby wojewody potwierdziły także informację o ognisku infekcji w Domu Kombatanta – pisaliśmy pod koniec miesiąca.

Dramatycznie było też w V LO. To po ataku uczennicy, która nożem raniła trzy koleżanki. – Około godziny 9 zielonogórska policja została poinformowana o 16-letniej uczennicy, która zaatakowała trzy inne uczennice nożami, które prawdopodobnie przyniosła z domu. Została zatrzymana. Trzy ranne uczennice są w szpitalu. Ich życiu nic nie zagraża – relacjonowała Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

1 października rozpoczął się nowy rok akademicki, inauguracja odbyła się zdalnie, a insygnia władzy rektorskiej z rąk ustępującego prof. Tadeusza Kuczyńskiego odebrał prof. Wojciech Strzyżewski, który był jedynym kandydatem i w czerwcu został wybrany przez Kolegium Elektorów na 4-letnią kadencję.

Na początku października rozpoczęła się też ewakuacja pensjonariuszy z Domu Kombatanta przy ul. Słowackiego w Zielonej Górze. Ogółem z Domu Kombatanta przetransportowano 171 osób, które trafiły do pięciu lubuskich szpitali.

W październiku rozdano też medale w PGE Ekstralidze. RM Solar Falubaz zakończył sezon na 4. miejscu, przegrywając dwumecz o brązowy medal z Betardem Spartą Wrocław. Dużym kompletem, 18 punktów pożegnał się Martin Vaculik. Słowak niedługo później poinformował, że odchodzi do Gorzowa.

W tym miesiącu też zakażenie koronawirusem potwierdzono u prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Sytuacja epidemiczna w całym kraju stawała się coraz gorsza. Przybywały punkty do testowania, na parkingu CRS, a następnie na pętli na ul. Wrocławskiej. Na stuprocentowe zdalne nauczanie przeszedł Uniwersytet Zielonogórski, szkoły też wróciły do zdalnej nauki. Zapadła również decyzja, że szpital tymczasowy w Lubuskiem powstanie w Zielonej Górze, w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń zaogniała się też sytuacja społeczeństwa w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy aboracyjnej. Przez Zieloną Górę przetaczały się protesty w różnych formach.

Pod koniec października rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Zielonogórzanie tuż przed zamknięciem nekropolii ruszyli po zmroku, by porządkować groby swoich bliskich. Maciej Noskowicz pytał przed zielonogórskim cmentarzem o rządowe decyzje m.in. przedsiębiorców. Ci byli decyzją władzy byli załamani.

Kwiaty, które nie znalazły się na nagrobkach zielonogórskich nekropolii trafiły na… pasy zieleni miasta. Chryzantemy od zielonogórskich przedsiębiorców odkupił Zakład Gospodarki Komunalnej i zajął się ich sadzeniem, m.in. na Alei Konstytucji 3 Maja.

Listopad upływał też pod znakiem budowy i organizacji szpitala tymczasowego dla pacjentów z COVID-19. Obiekt powstawał zgodnie z planem w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Największym problemem był i nadal jest niewystarczający personel.

A w mieście? Protestowali uczestnicy w ramach strajku kobiet, ale także przedsiębiorcy, których branża kolejny raz została zamrożona, a usługi mogli świadczyć jedynie w szykowaniu zamówień na wynos i na dowóz.

W listopadzie powstał też mural na pamiątkę Wydarzeń Zielonogórskich z 1960 r. Pracę, która jest na ścianie budynku obok konkatedry wykonał artysta Jakub Bitka.

Informowaliśmy też, że jesienią wzrosła w liczba zgonów w Zielonej Górze w stosunku do ubiegłego roku. Danymi dzielił się z nami Urząd Stanu Cywilnego.

Pisaliśmy też o miejskiej zabawie sylwestrowej, która odbędzie się w formie online. To pierwsza w historii taka zabawa, którą Radio Index organizuje wspólnie z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury.

Przełom listopada i grudnia to dyskusja na temat projektu przyszłorocznego budżetu miasta, zaś na początku ostatniego miesiąca prezydent z rąk wojewody odebrał pozwolenie na budowę Obwodnicy Południowej.

Zielonogórzanie włączyli się w pomoc Ani Orłowskiej, 5-miesięcznej zielonogórzance, która zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Terapia genowa SMA jest koszmarnie droga, to koszt 9,5 mln zł. Lek trzeba podać jak najszybciej.

Rozpoczęła się dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać parking wielopoziomowy, który powstanie w sąsiedztwie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Sam obiekt nim zacznie pełnić swoją dedykowaną funkcję, stał się szpitalem tymczasowym. Lecznica pacjentów walczących z COVID-19 została otwarta 7 grudnia i ma funkcjonować pół roku. Na taki okres czasu opiewa umowa.

W grudniu też rozpętała się dyskusja dotycząca koszykówki, zobowiązań koszykarskiego Zastalu Enei BC. Polemika toczyła się głównie w mediach społecznościowych.

Tuż przed świętami uchwalono też budżety na przyszły rok – województwa i miasta. Na sesjach przez wszystkie przypadki odmieniano – koronawirusa.

Jako redakcja portalu wZielonej.pl życzymy, abyśmy w przyszłym roku mieli zupełnie innego, pozytywnego bohatera. Niech się dzieje dużo, ale niech się dzieje dobrze. Do siego roku!