Czas na konsultacje społeczne. Już w niedzielę 29 sierpnia o godzinie 13 w zielonogórskim ratuszu odbędzie się otwarte spotkanie urzędników z mieszkańcami. Konsultacje będą dotyczyły „Strategii rozwoju komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra”.

Idea konsultacji społecznych jest prosta. Chodzi o to, żeby każdy ich uczestnik mógł nie tylko posłuchać propozycji przygotowanej przez urzędników. To też szansa na dyskusję i zadawanie pytań, jeśli takie się pojawią. Mówi Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami.

Chcemy zaprezentować, co przygotowaliśmy. Wizję transportową miasta i gmin ościennych. Poznać zdanie mieszkańców. Wytłumaczyć dlaczego tak, a nie inaczej. Omówić inwestycje, także drogowe.

Według strategii, przygotowanej przez urzędników, ścisłe centrum miasta powinno być przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Co z innymi rejonami Zielonej Góry?

Obrzeża ścisłego centrum to funkcja mieszana. Żeby pojazdy też miały tutaj swoje prawa. A elementy drogowe najdalej od centrum, tak zwane obrzeża, to nastawienie się na ułatwienie nam dojazdu do Zielonej Góry. Stopniowanie samochodów.