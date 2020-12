The Weeknd – Save Your Tears

W trakcie niecałej dekady, The Weeknd zdobył status światowej gwiazdy, mnóstwo nagród, a w 2020 otrzymał tytuł jednego z najbardziej wpływowych ludzi od dziennikarzy magazynu „TIME”. Ceniony za swoją kreatywną wizję, The Weeknd słynie z przełamywania barier gatunkowych oraz wyrafinowanego opowiadania historii, zarówno muzycznie, jak i wizualnie.

Dyskografię The Weeknd zamyka album „After Hours”, który obecnie jest najpopularniejszym albumem R&B wszech czasów jeśli chodzi o liczbę streamów. To właśnie z tego krążka pochodzi kolejny singiel „Save Your Tears”. Sam album otrzymał 2 nagrody American Music Awards.

Nawiązujący do lat 80. przebój „Blinding Lights” ma już status pięciokrotnej platyny w USA, jest także rekordowy pod względem obecności na szczycie US radio chart w zestawieniach Billboard (46 tygodni i wciąż na szczycie).