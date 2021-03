30 tysięcy złotych w gotówce i drogocenna, złota biżuteria – to tylko czwartkowy bilans, jeśli chodzi o złodziejskie łupy oszustów, podających się za członków rodziny. Do drzwi jednej z zielonogórskich seniorek zapukały też panie “masażystki”. Usługa miała być bezpłatna, a skończyła się kradzieżą kosztownych świecidełek.

Metodą “na wnuczka”, tylko w czwartek, próbowano oszukać siedem osób. Pięć z nich, po odebraniu podejrzanych telefonów, zawiadomiło policję. Dwie niestety dały się złapać i straciły w sumie 60 tysięcy złotych. Zielonogórska policja przypomina – opowieści o wypadkach członków rodziny, tajnych akcjach policji, albo co gorsza odbieraniu przez nich pieniędzy, to oszustwo. Mundurowi apelują o rozsądek nie tylko do samych seniorów, ale też do ich najbliższych.

Nie pozwólmy oszukiwać naszych seniorów. Rozmawiajcie ze członkami swoich rodzin, starszymi osobami, sąsiadami, znajomymi. Rozmawiajcie i przypominajcie im przy każdej okazji, że nie wolno odbierać takich telefonów i słuchać tego, co mówią oszuści. Nie wolno też wpuszczać obcych do domu.

Jeśli już jednak senior odbierze taki telefon – po zakończeniu rozmowy niech zadzwoni do członka rodziny, który według wcześniejszego rozmówcy, miał potrzebować pomocy finansowej. To najprostsza forma weryfikacji. Warto pomyśleć też o specjalnej naklejce – przypominajce. Odebrać je można na zielonogórskiej komendzie policji lub w punkcie Zgranej Rodziny w ratuszu. Idealnym miejscem do ich umieszczenia będą drzwi wejściowe od wewnętrznej strony lub telefon stacjonarny, bo na takie numery oszuści najczęściej dzwonią. Spoglądając na naklejkę, w trakcie rozmowy telefonicznej lub tuż przed otwarciem drzwi, starsza osoba przypomni sobie o ostrzeżeniach.