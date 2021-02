Jest czym się pochwalić – z niekłamanym entuzjazmem opowiada Andrzej Głód, wiceprezes Klubu Wysokogórskiego Zielona Góra.

Klub tworzą “charakterne” i “zadziorne” osoby: „…skupia on górskich i skalnych opętańców, łojantów i wspinaczy. Słychać i widać nas w sokolikowych skałach, jurajskich wapieniach, na grzbiecie Karkonoszy czy na tatrzańskich graniach. Mimo zakorzenionego patriotyzmu, nie wzbraniamy się przed innymi rejonami Europy. Wspinamy się w Hiszpanii i we Włoszech, odwiedziliśmy Alpy i Kaukaz. Wśród naszych klubowiczów jest też zdobywca ośmiotysięcznika!”

Aby zostać członkiem Klubu Wysokogórskiego wystarczy wypełnić deklaracje na stronie internetowej. Spotkania odbywają się w ostatnią środę miesiąca. Szczegóły (miejsce, czas i ewentualne wydarzenie przewodnie spotkania) podawane są na stronie w Aktualnościach i na naszym fanpage’u.

I na koniec – żelazne pytanie: Andrzej, dlaczego się wspinasz?

Dla mnie wspinanie ma dwa aspekty, z jednej strony traktuję to jako fajną rozrywkę i wspaniałą zabawę, a z drugiej jest to wyzwanie sportowe, gdzie mogę sprawdzić swój organizm. Od czasu, do czasu potrzebuję takiej odskoczni od codziennego trybu, od pracy.