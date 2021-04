Po zimowej przerwie na Odrę w Cigacicach powróciły galary. Podobnie jak rok temu, wykorzystane zostaną one do przeprawy z jednego brzegu rzeki na drugi. Ma to być alternatywa dla mieszkańców Cigacic i Leśnej Góry, którzy chcieliby w szybki sposób przemieścić się z jednej miejscowości do drugiej.

Przypomnijmy – najprostszą drogą łączącą obie wioski jest stary most. Ze względu na remont obiekt został wyłączony z ruchu, także pieszego. Stąd też pojawił się pomysł o uruchomieniu przepraw galarami. Galary kursują pięć razy dziennie – o godzinie 7, 10, 13, 15 i 17.

Można dzwonić, w razie gdyby te godziny nie pasowały. Wtedy też przepłyniemy. Pogoda zaczyna pozwalać, żeby przepływać na drugą stronę i jest coraz więcej chętnych. Przy tych obostrzeniach zabieramy 5 osób na pokład. Ale gdyby było więcej chętnych, to wiadomo – przepłyniemy jeszcze raz. Nie ma z tym kłopotu.

Przerwa galarami dla mieszkańców Leśnej Góry i Cigacic jest bezpłatna, Koszt obsługi ponosi gmina Sulechów, która po porozumieniu się ze Stowarzyszeniem Regionu Cigacic i organizatorami rejsów, przekazała na ten cel 4 tysiące złotych.