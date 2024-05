Czym są konsultacje, narada obywatelska i budżet obywatelski. Co robić, by być sprawczym? Jak budować społeczeństwo odpowiedzialne, wrażliwe, skupione na wspólnych wartościach. W tym podcaście rozmawiamy też o roli edukatorów społecznych, jakie cechy powinien mieć lider i animator, by pobudzić i rozbudzić chęć wspólnego działania. Czy mieszkańcom się chce angażować. O dobrych praktykach po prostu. Przykładów w tym podcaście mnóstwo. Warto się zainspirować.



Gościniami są:

– dr Agnieszka Opalińska- Uniwersytet Zielonogórski, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, z zamiłowania społeczniczka, miłośniczka oddolnych inicjatyw i je z pasją realizująca.

– Kalina Patek- animatorka kultury, edukatorka, ambasadorka teatru ilustracji Kamishibai, animatorka społeczności lokalnych, na co dzień pracująca w CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól.

Podcasty nasze inspirowane są Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, więc nie zabraknie odniesień do tego co w tematach budowania społeczeństwa odpowiedzialnego jest ważne.

