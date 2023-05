Rozliczenie podatku w Niemczech to proces, który może się wydawać dość skomplikowany. Co warto wiedzieć na ten temat? Sprawdź!

Rozliczenie podatku z Niemiec – dla kogo?

Na samym początku odpowiemy sobie na pytanie, kto może się starać o zwrot podatku z Niemiec. Warto wiedzieć, że zwrot podatku z Niemiec przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w Niemczech, a jej pracodawca odprowadzał od zarobków zaliczki na podatek dochodowy.

Rozliczenie podatku w Niemczech – kiedy jest obowiązkowe?

Rozliczenie podatku w Niemczech nie jest obowiązkowe dla wszystkich. Istnieją jednak pewne grupy osób, które są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego. Należą do nich:

Podatnicy, którzy mają nadany Steuernummer;

Podatnicy z przyznaną przez Urząd Skarbowy ulgą podatkową Steuerfreibetrag;

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Niemiec;

Podatnicy mający przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową;

Osoby, które pobierają w Niemczech świadczenia socjalne;

Emeryci i renciści;

Podatnicy, którzy zostali wezwani do rozliczenia podatku przez niemiecki urząd skarbowy.

Rozliczenia podatku z Niemiec – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby rozliczyć się z niemieckim urzędem skarbowym, należy przedstawić mu określone dokumenty. Do rozliczenia podatku niezbędne są:

Karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung) – jest wydawana przez pracodawcę i stanowi roczne podsumowanie wysokości osiągniętych zarobków. Jeśli w danym roku pracownik miał więcej niż jednego pracodawcę, powinien dostarczyć zaświadczenia podatkowe od każdego z nich. Jeżeli pracownik nie otrzymał karty podatkowej, może dostarczyć do urzędu skarbowego tzw. Abrechnung (miesięczny odcinek wypłaty).

Zaświadczenie EU/EWR – czyli potwierdzenie uzyskania dochodów w Polsce lub jakimkolwiek innym kraju niż Niemcy.

Kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Rozliczenie podatku z Niemiec – terminy

Będąc w temacie rozliczania podatku w Niemczech, warto wspomnieć kilka słów o terminach rozliczeń. Rozliczenia podatku z Niemiec można dokonać maksymalnie do czterech lat wstecz. W roku 2023 ostatnim rokiem, który można rozliczyć, jest więc rok 2019 (deklaracja podatkowa za ten rok musi jednak wpłynąć do dnia 31.12.2023 – w przeciwnym razie nie będzie możliwości rozliczenia się za 2019 r.). Jeśli natomiast chodzi o bieżące rozliczenie podatku za rok 2022, termin złożenia zeznania podatkowego mija 2 października 2023.

Rozliczenie podatku z Niemiec – ulgi podatkowe

Przy rozliczeniu podatku z Niemiec możemy skorzystać z ulg podatkowych. Aby skorzystać z ulg, do składanych dokumentów należy dołączyć:

Rachunki za noclegi;

Umowę najmu mieszkania;

Rachunki za Internet i telefon komórkowy używany w celach służbowych;

Koszty dojazdu do pracy (np. bilety autobusowe czy lotnicze).

Jak długo czeka się na zwrot podatku z Niemiec?

Czas oczekiwania na zwrot podatku może się różnić w zależności od urzędu skarbowego, do którego złożyliśmy deklarację. Z reguły jednak czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku wynosi 3-6 miesięcy.

TimeTax – rozliczenia podatku z Niemiec

Jeśli chcesz starać się o zwrot podatku z Niemiec, ale nie wiesz, jakie kroki podjąć w tym aspekcie, skorzystaj z pomocy profesjonalnej firmy, która zajmuje się rozliczeniami podatków z zagranicy. TimeTax to specjaliści w zakresie zwrotu podatku, którzy pomogą Ci nie tylko w rozliczeniu podatku, ale także w otrzymaniu zasiłków rodzinnych oraz zasiłku na dziecko Kindergeld. Przysługuje on rodzicom każdego dziecka w wieku do 18., a nawet do 25. roku życia (jeśli dziecko uczestniczy w zajęciach edukacyjnych przez min. 10 godzin tygodniowo lub jest dzieckiem niepełnosprawnym).