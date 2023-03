Zwolnienie online znane jest do niedawna, ale szybko zyskało na popularności. Pozwala usprawiedliwić nieobecność w pracy, otrzymać zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, a także jest podstawą, aby otrzymać świadczenie chorobowe. Plusem jest wygodna forma wystawiania zwolnień, która nie wymaga osobistej wizyty w przychodni. Jak zdobyć e-zwolnienie? Czym dokładnie jest?

Co to jest zwolnienie online?

Zwolnienie elektroniczne należy do tego samego systemu co recepta online czy skierowanie online. Jest elektronicznym dokumentem, odpowiednikiem wcześnie wystawianych zwolnień lekarskich w formie papierowej, na druku ZUS ZLA. Zwolnienia online są tak samo honorowane, jak druki tradycyjne. Stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy, która wynika ze złego stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego rodziny np. chore dziecko. Zwolnienia lekarskie uprawniają do otrzymania świadczeń chorobowych. Wystawić zwolnienie lekarskie online mogą lekarze wszystkich specjalności.

Zwolnienie lekarskie online – jak działa?

W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy żyją w ciągłym biegu i narzekają na brak czasu na wizyty u lekarza, L4 przez internet jest doskonałą opcją. Cały proces jest szybki i prosty. W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego należy znaleźć przychodnie, która konsultuje pacjentów online. Potem, w zależności od danej placówki, można umówić się na zdalną konsultację z lekarzem lub wypełnić udostępniony formularz. Trzeba w nim podać swoje dane, a także opisać niepokojące dolegliwości objawy chorobowe. Należy wybrać specjalizację lekarza, który ma zapoznać się z formularze i wystawić ewentualne zwolnienie online czy elektroniczną receptę. Po zatwierdzeniu formularza lekarz przeprowadza konsultację online i jeśli uzna, że jest to konieczne, wystawia zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Druku nie trzeba zanosić do pracodawcy. Dane umieszczone na zwolnieniu lekarskim są przekazywane automatycznie do ZUS oraz zakładu pracy. Pacjent, który ma Internetowe Konto Pacjenta może w każdej chwili sprawdzić, na jak długo wystawione jest zwolnienie. Na Internetowym Koncie Pacjenta dostępne są także informacje dotyczące wystawionych skierowań czy zapisanych leków. Sprawdź na https://telemedi.com/pl/zwolnienie-online-l4-przez-internet/

Jakie zalety ma elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie elektroniczne to rozwiązanie lubiane przez lekarzy i pacjentów. Pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba tracić czasu na dojazdy i czekać w kolejce, w towarzystwie innych chorych. Inne zalety tego rozwiązania to:

Oszczędność pieniędzy – nie trzeba już płacić za wizytę u lekarza w gabinecie stacjonarnym, która jest najczęściej duża droższa niż konsultacja online. Zwolnienie elektroniczne może wystawić również lekarz, przyjmujący w ramach NFZ. W takim wypadku jest bezpłatne.

Dostępność – możliwość skorzystania z usług zwolnienia lekarskiego online o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności dostosowywania się do godzin przyjęć lekarza. Konsultacja lekarska online możliwa jest w weekendy i dni wolne.



Wygoda – możliwość przeprowadzenia konsultacji z lekarzem bez wychodzenia z domu, co jest szczególnie istotne dla osób starszych lub chorych, które mają trudności z poruszaniem się, a także pacjentów z małych miejscowości, gdzie dostęp do lekarza jest mocno ograniczony.

Anonimowość – to dobra opcja dla osób, które wstydzą się swoich dolegliwości lub boją się oceny lekarza. W takim wypadku zwolnienie lekarskie online pozwala uniknąć bezpośredniego spotkania lekarzem.

Wadą zwolnienia online może być ograniczona diagnoza. W trakcie konsultacji online lekarz nie ma możliwości przeprowadzenia badań fizykalnych, a to może utrudnić rozpoznanie problemu. Ważna jest również kwestia wiarygodności, ponieważ niektórzy pracodawcy mogą mieć wątpliwości co do wiarygodności zwolnienia lekarskiego wystawionego przez internet.

Podsumowując, zwolnienie lekarskie online to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, a także zapewnia wygodę i dostępność usług medycznych. Należy jednak pamiętać, że nie jest ono odpowiednie dla wszystkich sytuacji i nie zastąpi wizyty u lekarza w przypadku poważnych dolegliwości.