Poszukujesz pewnej, stabilnej pracy? Do tego dobrze płatnej? Takiej, w której możesz zarządzać swoim czasem? Zawodu, który jest gotowym pomysłem na jednoosobową działalność gospodarczą albo otwiera drzwi do państwowej posady i lukratywnych zleceń po godzinach pracy?

Elektryk to zawód, który odkąd wynaleziono prąd należy do szanowanych profesji. Osoby, które go wykonują to fachowcy, którzy bez względu na miejsce zamieszkania zawsze znajdą pracę. Prąd otacza nas wszędzie, bez niego codzienność jest trudna do wyobrażenia. Obecnie przed elektrykami otwierają się drzwi do nowych specjalizacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jednak najpierw należy zrobić kurs elektryka i zdać egzamin. Jak wybrać szkołę?

Do kogo skierowane są kursy w szkołach dla dorosłych?

Prawie każdy. Aby zapisać się na kurs do szkoły dla dorosłych są dwa warunki. Pierwszym z nich jest wiek, kursy skierowane są do osób, która mają ukończone 18 lat. Nie ma górnej granicy wieku, co oznacza, że na każdym etapie życia można się przebranżowić bądź rozwinąć swoje kompetencje. Drugi warunek to świadectwo ukończenia szkoły zawodowej bądź średniej- nie jest wymagana matura.

W zawodzie elektryka sprawdzą się osoby skrupulatne, cechujące się precyzją, odporne na stres, potrafiące pracować w różnych warunkach. Dużo praktycznych informacji na temat zawodu elektryka oraz kursu znajdziesz na stronie zawodelektryk.pl.

Jak wybrać kurs?

Wiele szkół oferuje kurs elektryka, dlatego wybór nie należy do łatwych, a kierowanie się ceną nie zawsze wychodzi na dobre. W przypadku tego zawodu bardzo ważna jest zarówno teoria jak i praktyka, dlatego przy wyborze szkoły warto wziąć pod uwagę:

• kadrę- doświadczenie wykładowców, ich miejsca pracy, tytuły naukowe,

• formę zajęć- czy jest możliwość kształcenia w trybie zaocznym,

• jak długo szkoła prowadzi kursy, czy jest to kilka czy kilkanaście lat,

• jakie opinie mają o niej absolwenci,

• czy wykłady organizowane są przez internet, czy jest możliwość odsłuchania wykładów,

• gdzie organizowane są zajęcia praktyczne, jak często.

Dobre przygotowanie do egzaminu państwowego to podstawa, aby pozytywnie go zaliczyć. Nudne zajęcia pod postacią monotonnych wykładów najczęściej prowadzą do wyłączenia się ze słuchania już po kilku bądź kilkunastu minutach. Dlatego tak duże znaczenie ma przyjrzenie się kadrze wykładającej w szkole oraz organizacji zajęć. Bardzo pomocne są opinie absolwentów szkoły. Sporo informacji na temat możliwości kształcenia w kierunku elektryka znajdziesz na stronie: https://www.zawodelektryk.pl/technik-elektryk-kurs-online/. W tym praktyczne wskazówki dotyczące kształcenia, zalety wykonywania tego zawodu, możliwości pracy i kurs elektryka przez internet.

Przygotowanie do egzaminu państwowego trwa rok. Edukacja rozpoczyna się od podstaw, dlatego od słuchaczy nie wymaga się wiedzy związanej z energią elektryczną.