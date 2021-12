Tous to marka biżuteryjna, która swoim niepowtarzalnym i unikalnym stylem podbiła cały świat. To właśnie w salonie Tous znajdziecie biżuterię i dodatki z dobrze znanym motywem misia – symbolu czułości i miłości. W asortymencie marki znajdują się przede wszystkim dodatki biżuteryjne, galanteria skórzana, akcesoria, zegarki, torebki, portfele, walizki czy perfumy. Firma jest znana z dbałości o detale, innowacyjnych rozwiązań i własnej interpretacji najnowszych trendów.

W misiu Tous zakochały się miliony kobiet na całym świecie. To właśnie ten mały niedźwiadek zainspirował Rose Oriol – współzałożycielkę firmy – do stworzenia nowego symbolu współczesnej kobiety. Wszystko zaczęło się, gdy w 1985 roku Rosa Oriol wybrała się w podróż do Mediolanu i zwróciła uwagę na jedną z wystaw sklepowych. Za szklanymi oknami zobaczyła pluszowe misie. Zrobiły na niej niemałe wrażenie – przypomniały o słodkich chwilach dzieciństwa i wzruszyły swoją prostotą. Właśnie wtedy zdecydowała, że to niedźwiadek stanie się symbolem marki. Dzisiaj, markę Tous tworzą silne, kreatywne kobiety, które dbają o to, żeby historia rodzinnego klejnotu nigdy nie została zapomniana.

W ofercie marki Tous znajdziecie ogromny wybór prezentów świątecznych. To już ostatni moment na kupienie upominku dla najbliższych. Nastolatki docenią biżuterię z kolekcji Magic Nature – mocno błyszczącą z motywami gwiazdek, czy serduszek. Dla mamy lub teściowej proponujemy klasykę, czyli szlachetne minerały, perły, złoto i srebro. Możesz wybrać efektowną zawieszkę z żółtego srebra vermeil z kamieniem księżycowym z kolekcji Magic Nature lub pierścionek z żółtego srebra vermeil z iolitem, ametystem i rubinem. A jeśli znasz fankę życia w rytmie slow, koniecznie sprawdź biżuterię, która oprócz wrażeń estetycznych, dostarczy jej dobrych wibracji. Magię zapewnią kamienie szlachetne, które mogą pełnić funkcję personalnego amuletu. Naszyjnik w kolorach poszczególnych czakr, kolorowe sygnety z ametystem, czy długie połyskujące kolczyki – to wszystko w najnowszej kolekcji Tous Magic Nature.

Informacje o firmie TOUS

· Jako marka o stuletniej tradycji, istniejąca w branży jubilerskiej od 1920 roku, TOUS jest obecny w 45 krajach z ponad 700 sklepami. TOUS kieruje swoją kulturą korporacyjną poprzez ponad 4000 specjalistów, a opiera się ona na jego dziedzictwie, zaangażowaniu i kreatywności. Firma TOUS została uznana za Certyfikowanego członka przez Responsible Jewellery Council (RJC), organizację, która ustanawia standardy etycznych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz przemyśle jubilerskim i zegarmistrzowskim, po pomyślnym przejściu audytu, który docenił zaangażowanie firmy TOUS w zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach.

· Misją TOUS, której sprzedaż wyniosła 318 milionów euro w 2020 roku, jest bycie interesującą i lubianą marką, która dzięki biżuterii i dodatkom towarzyszy klientom w ważnych chwilach. TOUS pragnie stać się najchętniej kupowaną oferującą luksusową biżuterię w przystępnych cenach, gwarantującą wysoką jakość usług i produktów swoich klientom, współpracownikom i całemu społeczeństwu.