Po co nam złote myśli? Po to, by przypominały o prostych, oczywistych zasadach, o których w pędzie codziennego życia zdarza się nam zapominać. Po to, byśmy mogli sobie przypomnieć, co się liczy w życiu.

Cytaty o relacjach

Niewątpliwie jedną z największych grup złotych myśli stanowią te, które przypominają nam o tym, jak ważne w naszym życiu są uczucia i relacje z innymi ludźmi. Cytaty o miłości, o przyjaźni, o byciu razem zwracają naszą uwagę na rzeczy oczywiste, ale takie, które czasami nam jakoś umykają. Wystarczy przypomnieć tak lubiane przez wszystkich cytaty z Małego Księcia:

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.

Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem.

Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym momencie.

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Przede wszystkim relacja Małego Księcia z Różą oraz Lisem odsłania prawdę o miłości i przyjaźni, którą Antoine de Saint-Exupéry ubrał w przepiękne słowa.

O życiu, o byciu dobrym, o cenie za błędy

Złote myśli bardzo często zaczerpnięte są z literatury. W Polsce takim rezerwuarem ważnych cytatów jest oczywiście literatura romantyczna. Wystarczy przypomnieć słynną II część Dziadów, w której pojawiają się duchy prezentujące określone postawy życiowe. Warto zapamiętać słynne wypowiedzi:

Józia i Rózi: Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie;

Widma Złego Pana: Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże;

Pasterki: Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nie może być w niebie.

Wszystkie te cytaty wskazują z jednej strony na potęgę miłości, z drugiej na pewną równowagę w życiu. Pokazują, że w ludzkim świecie jest czas na łzy i na szczęście. Nie ma jednego bez drugiego. Mickiewicz jednocześnie mówi nam, że jeśli nie jesteś dobry dla innych, nie możesz liczyć na to, że oni pomogą tobie. Te proste zasady nigdy nie straciły na aktualności.

Motywujące złote myśli

Cytaty nie zawsze muszą pochodzić z literatury. Spora część złotych myśli należy do ludzi sukcesu, naukowców, odkrywców, którymi można się inspirować. Który z tych motywacyjnych cytatów przemawia do ciebie najbardziej?