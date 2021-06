Zielona Góra jest jednym z największych – obok Gorzowa Wielkopolskiego – ośrodków gospodarczych województwa lubuskiego. Razem z Sulechowem i Nową Solą tworzy Lubuskie Trójmiasto, którego istotnymi celami są współpraca gospodarcza, wspieranie rozwoju tutejszych firm.

Inwestorów do Zielonej Góry przyciągają np. Strefa Aktywności Gospodarczej z rozległymi terenami przystosowanymi do prowadzenia działalności, Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, tereny i udogodnienia Podstrefy Zielona Góra Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dobrze rozwinięte zaplecze technologiczno-badawcze, korzystne otoczenie biznesu.

Miasto dynamicznie się rozwija i stanowi siedzibę wielu firm z polskim i zagranicznym kapitałem. Spośród wszystkich blisko 23 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących w Zielonej Górze (stan na marzec 2021 r., REGON), 24 to duże jednostki tworzące co najmniej 250 miejsc pracy. W dwóch z nich znajduje pracę minimum 1000 osób.

W profilu gospodarczym Zielonej Góry wyróżnia się branża technologiczna, a także przemysł elektroniczny, elektryczny, elektromaszynowy, metalowy, spożywczy, drzewno-meblowy czy materiałów budowlanych. Sektorami generującymi ogromne zapotrzebowanie na kadrę są również handel i usługi. Praca w Zielonej Górze czeka i na specjalistów, osoby z długoletnim stażem, i na studentów, osoby szukające dorywczego czy weekendowego zatrudnienia.

O dobrych widokach na znalezienie w Zielonej Górze pracy świadczy chociażby niska stopa bezrobocia w mieście. Zgodnie z informacją podaną przez Główny Urząd Statystyczny (marzec 2021 r.) wynosi ona 4,1%, a zatem jest niższa od wskaźnika obliczonego dla województwa lubuskiego – 6,2%, i dla Polski – 6,4%.

Praca w Zielonej Górze – jakich specjalistów brakuje w mieście?

Zielonogórski rynek pracy jest chłonny i cechuje go duża różnorodność. W wielu przypadkach popyt przewyższa podaż pracy. Informacji o tym, w jakich branżach brakuje kandydatów do podjęcia zatrudnienia dostarcza ogólnopolskie badanie Barometr zawodów, wykonywane co roku z polecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie może być dobrym prognostykiem pozwalającym wstępnie zorientować się, czy nasze kwalifikacje zawodowe i umiejętności są szczególnie cenione i poszukiwane na danym rynku pracy, czy możemy spodziewać się np. znacznej konkurencji w czasie rekrutacji itp.

Wśród poszukiwanych zawodów w Zielonej Górze w 2021 r. wskazano między innymi:

specjalistów z branży IT – analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych,

pracowników motoryzacji oraz przemysłu elektromaszynowego, energetycznego – mechaników, blacharzy i lakierników samochodowych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, inżynierów elektryków i energetyków, inżynierów mechaników, spawaczy, ślusarzy,

pracowników przemysłu lekkiego – krawców i pracowników produkcji odzieży,

pracowników transportu – kierowców autobusów, kierowców ciężarówek, maszynistów, pracowników obsługi ruchu szynowego, listonoszy i kurierów,

pracowników budownictwa z różnego rodzaju uprawnieniami – inżynierów budownictwa, kierowników budowy, monterów instalacji budowlanych, murarzy, tynkarzy, pracowników robót wykończeniowych,

pracowników opieki zdrowotnej – pielęgniarki i położne, ratowników medycznych, logopedów i audiofonologów.

Pracodawcy z Zielonej Góry mają ponadto kłopoty ze znalezieniem chętnych na stanowiska fryzjera, piekarza, pracownika służb mundurowych i samodzielnego księgowego.

Na tutejszym rynku pracy zbyt wielu w stosunku do dostępnych ofert jest z kolei szukających posady: betoniarzy i zbrojarzy, robotników budowlanych, sprzątaczek i pokojowych, specjalistów administracji publicznej oraz pracowników socjalnych.

Oferty pracy w Zielonej Górze – jak znaleźć pracę dla siebie?

Jak szukać pracy w mieście i jego okolicy? Pomocą służy przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze. Instytucja ma siedzibę przy ul. Stefana Batorego 126A, telefon kontaktowy to (68) 456 56 50. Warto pamiętać, że obecnie jest możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, a także umówiena wizyty za pośrednictwem sieci (wystarczy wejść na stronę PUP i wybrać zakładkę Rejestracja przez internet). Zielonogórski urząd pracy ma dwie filie – w Sulechowie i w Nowogrodzie Bobrzańskim. W Zielonej Górze znajduje się także Wojewódzki Urząd Pracy.

Niemniej szukanie pracy nie powinno sprowadzać się wyłącznie do rejestracji w urzędzie. Najszybciej i najłatwiej znajdziemy zatrudnienie, wykazując się większą aktywnością i przeglądając ogłoszenia o pracę na własną rękę – najlepiej w internecie, gdzie obecnie publikowana jest zdecydowana większość ofert. Gdzie szukać? Przede wszystkim na renomowanych portalach pracy. Dobrym wyborem może być na przykład Praca.pl, jeden z najpopularniejszych portali z ogłoszeniami w Polsce, obecny na rynku od wielu lat. Rejestracja na portalu jest darmowa, szybka i intuicyjna. Daje też dostęp do bardzo wygodnych narzędzi – np. kreatora CV.

Praca.pl umożliwia szczegółową selekcję ogłoszeń – np. z uwagi na obszar, czas publikacji, zawód lub branżę i inne parametry. W zakładce Pracodawcy znajdziemy dodatkowo szczegółowe informacje o firmach, a subskrypcja newslettera da gwarancję, że nie ominą nas interesujące rekrutacje. Poprzez portal wyślemy do pracodawcy CV, list motywacyjny, umówimy się na rozmowę kwalifikacyjną.

Korzystanie z profesjonalnego portalu pracy to zdecydowanie najwygodniejsza opcja. Warto wziąć ją pod uwagę, gdyż poręczne narzędzie nie tylko skraca czas szukania pracy, ale też minimalizuje związany z poszukiwaniem posady stres.